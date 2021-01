Mundo Oposição e aliados pedem que o presidente dos EUA, Donald Trump, seja afastado após invasão do Congresso

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2021

Apoiadores de Trump invadiram o Capitólio na quarta-feira Foto: Official White House Photo/Tia Dufour Apoiadores de Trump invadiram o Capitólio na quarta-feira. (Foto: Official White House Photo/Tia Dufour) Foto: Official White House Photo/Tia Dufour

A presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi, informou que solicitou ao vice-presidente do país, Mike Pence, que acione a 25ª Emenda da Constituição para afastar Donald Trump da Casa Branca, após a invasão ao Capitólio, a sede do Congresso, ocorrida na tarde de quarta-feira (06).

“Eu me uni ao líder democrata no Senado ao pedir ao vice-presidente que destituísse este presidente invocando imediatamente a Emenda 25. Se o vice-presidente e o gabinete não o fizerem, o Congresso pode estar preparado para prosseguir com o impeachment”, disse Pelosi a jornalistas na quinta-feira (07).

“O presidente cometeu um ataque indescritível à nossa nação e ao nosso povo. O presidente dos Estados Unidos incitou uma insurreição contra a América”, justificou a deputada.

Na quarta-feira, o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, já havia falado sobre sua intenção de fazer o pedido a Pence, e um grupo de congressistas democratas enviou uma carta nesse sentido ao vice-presidente.

Segundo a imprensa dos EUA, alguns líderes do Partido Republicano também discutem a possibilidade de apoiar a convocação da 25ª Emenda, por concordar que Trump seja o responsável por incitar os atos de violência de quarta-feira.

A 25ª Emenda teria de ser acionada pelo vice Mike Pence, com a anuência da maioria dos membros do Gabinete de Trump. A ação é cabível de contestação por parte do presidente, em uma carta redigida ao Congresso. A remoção permanente do mandatário necessita da aprovação da maioria de dois terços do Congresso – 67 senadores e 290 representantes.

