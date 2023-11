Política Oposição pede impeachment do ministro dos Direitos Humanos por conta de pagamento de passagens e diárias para a “dama do tráfico”

Ministério dos Direitos Humanos confirmou que pagou passagens para Luciane Farias

Um grupo de 46 deputados apresentou, nesta quinta-feira (16), um pedido de impeachment contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

O pedido, endereçado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ocorre após a pasta confirmar o pagamento das passagens aéreas e diárias para Luciane Farias, conhecida como a “dama do tráfico amazonense”, para participar de agendas do governo federal em Brasília.

Quem é Luciana Farias?

Luciane é esposa de Clemilson dos Santos Farias, conhecido como “Tio Patinhas”. Ele é apontado como um dos chefes de uma facção criminosa no Amazonas.

Os dois foram condenados, em segunda instância, por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Clemilson cumpre pena de 31 anos em um presídio no Amazonas.

O que consta no pedido?

Encabeçado pelo deputado Rodrigo Valadares (União Brasil-SE), o pedido de impeachment diz que, ao custear as despesas de Luciane para participar de agenda em Brasília, o governo “pôs o aparato estatal à disposição de indivíduo umbilicalmente ligado ao tráfico de ilícito drogas”.

Para o deputado, a conduta de Silveira evidencia uma “cumplicidade no mínimo escandalosa”.

“A sua conduta, para além de evidenciar uma cumplicidade no mínimo escandalosa das altas esferas da Administração federal com o crime organizado, que passou a frequentar os mais nobres salões do Poder Executivo, é demonstrativa também da sua disposição de – à frente do Ministério dos Direitos Humanos – utilizar os recursos do Estado em prol para facilitar a penetração de associados criminosas no âmago do aparato público”, diz o documento.

Quem apoia o pedido de impeachment?

Entre os deputados que assinam o pedido, 30 são do Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro e principal sigla de oposição ao governo no Congresso Nacional.

Partidos como União Brasil, Republicanos e PP, que integram o primeiro escalão do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), somam cinco, três e duas assinaturas, respectivamente. O Novo é responsável por três assinaturas. Podemos, PSD e Patriota tem uma assinatura cada um.

