O lateral direito Orejuela teve uma lesão de grau dois na coxa esquerda confirmada e desfalcará o Grêmio por pelo menos três semanas. O jogador saiu de campo com dores na coxa ainda no primeiro tempo da derrota para o Santos, na eliminação da Libertadores. No lance em que sentiu a coxa, o lateral disputava corrida com Lucas Braga, momentos antes do segundo gol do Santos, e precisou ser substituído por Victor Ferraz.

Serão cerca de 20 dias longe dos gramados. Desta forma, Orejuela fica fora dos jogos contra o São Paulo, na semifinal da Copa do Brasil. A previsão de retorno é para a primeira semana de janeiro.

O tricolor enfrenta nesta sábado (19), às 19h, o Sport na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Canpeonato Brasileiro. A única opção à Orejuela, que está na delegação tricolor neste momento é Victor Ferraz. Léo Gomes chegou a viajar para Goiás na última rodada, mas apenas para rever familiares, já que se recupera de uma lesão no joelho.

Pensando na preservação de Victor Ferraz para a partida contra o São Paulo no meio da semana pela Copa do Brasil, as opções dentro do grupo são limitadas. Renato Portaluppi pode improvisar o zagueiro Ruan, que já atuou na posição, ou então optar pelo garoto Vanderson, do time titular sub-23, que passará a integrar o elenco principal a partir de domingo (20).