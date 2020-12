Pensando no São Paulo, Grêmio deve ir a campo com time misto para encarar o Sport

O tricolor mal saiu de uma decisão por mata-mata e já precisa pensar em outra. Após ser eliminado na Libertadores para o Santos, tem pela frente o São Paulo, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. No meio do caminho, ainda precisa encarar o Sport, na Ilha do Retiro, neste sábado (19), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O tricolor treinou nesta quinta-feira (17) ainda em São Paulo e fará mais um treino nesta sexta (16), antes de viajar para Recife.

Levando em conta o desgaste físico na partida contra o Santos e já pensando na decisão contra a equipe paulista no meio da semana, o time que entra em campo pelo campeonato nacional não deve contar com nomes importantes para a equipe, como Geromel, Jean Pyerre e Diego Souza. Assim como o trio, o restante da equipe também passará por uma avaliação física da comissão técnica e do Departamento Médico. O zagueiro Kannemann é uma das principais dúvidas para a partida, já que não jogou contra o Santos e vinha se recuperando de problemas musculares.