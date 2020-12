Grêmio Saiba qual será a arbitragem para o jogo entre Sport x Grêmio

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Na noite deste sábado (19), o Grêmio enfrenta a equipe do Sport no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, para o confronto pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a volta a campo da equipe gremista após a eliminação pelo Santos na Copa Libertadores da América.

Para este jogo, o árbitro responsável pela partida será José Mendonça da Silva Júnior, da federação paranaense, que vai ser auxiliado pelos assistentes Bruno Boschilia e Ivan Carlos Bohn, já o responsável pelo VAR será Adriano Milczvski. José Mendonça já apitou dois jogos do Grêmio este ano, contra Bahia e Ceará, ambas vitórias gremistas.

A partida entre Sport x Grêmio acontece às 19h deste sábado (19) com transmissão da Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

