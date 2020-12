Grêmio Eliminado: Grêmio perde de 4 a 1 para o Santos e está fora da Copa Libertadores

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Nessa quarta-feira (16), o Grêmio foi até a Vila Belmiro para enfrentar o Santos. Atrás de uma vaga para semifinal da Libertadores, o Tricolor precisava fazer 1 ou mais gols e torcer para que o Santos não marcasse mais. Com força máxima, Grêmio foi com Jean Pyerre titular e as surpresas estiveram no sistema defensivo. Orejuela e Diogo Barbosa formaram as laterais e David Braz foi titular ao lado de Geromel.

PRIMEIRO TEMPO

A partida não deu nem tempo de iniciar e o gol do Santos já saiu. Gol de Kaio Jorge! Jean Pyerre errou o recuo para David Braz, e Kaio Jorge apareceu rapidamente para roubar a bola, tirar de Vanderlei e chutar perto da linha de fundo para abrir o placar. O Santos marcou com cerca de 12 segundos de jogo. Na sequência, uma confusão na área do Grêmio, a zaga não conseguia se encontrar em dois erros seguidos.

Mas o Grêmio veio também no ataque. Diego Souza pressionou a saída de bola do Santos e conseguiu o cruzamento de carrinho na área. Jean Pyerre apareceu na primeira trave, finalizou de primeira, mas a bola foi por cima do gol de John Victor.

O Santos apostava tudo no contra-ataque e na velocidade da equipe e o Grêmio ia na troca de passes até a área santista. Mas o mandante tinha a sorte em evidência. E aos 15 minutos, Sandry puxou o contra-ataque pelo meio e abriu o jogo para Lucas Braga na esquerda. O atacante arrancou, deixa Orejuela para trás e cruzou para Marinho na grande área. O camisa 11 do Santos chega batendo de chapa para ampliar o marcador. 2 a o para o Santos.

No entanto, o Grêmio não desistiu de tentar. Matheus Henrique tabelou com Pepê, dominou na entrada da área e bateu forte de direita. John deu um desvio na bola, que explodiu no travessão! Na sequência, Pepê tentou o toque para Matheus Henrique, foi travado, mas fica com a sobra e bate de direita. A bola desvia na marcação e quase encobre John. É escanteio para o Grêmio, que cresceu na partida.

Aos 48 minutos, o primeiro tempo se encerrou em 2 x 0.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa se iniciou com mais posse de bola gremista, mas com objetividade por parte do Santos. Aos 8 minutos, isso se deu. Marinho cruza baixo na primeira trave, Madson deu um leve desvio e Kaio Jorge apareceu no meio da área, livre de marcação, para pegar de primeira. A bola explodiu no travessão, quica fora do gol, mas pega um efeito e caiu dentro. O Santos ampliou para 3 a 0!

Mas o Grêmio descontou. Gol de Thaciano! Ferreira recebeu a bola na direita e cruzou na medida certa para Thaciano chegar cabeceando, sem chances para o goleiro John.

No entanto, a máquina santista não parou. Na sequência da jogada, Jean Mota recebeu um bolão por trás da zaga e cruzou na segunda trave para Láercio, que subiu mais que seu marcador para cabecear. Vanderlei chegou a encostar na bola, mas ela parou no fundo da rede. 4×1 no placar.

E foi assim que se encerrou a participação do Grêmio na Libertadores.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

