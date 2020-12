Grêmio Foco no São Paulo: Grêmio vira a chave e volta a pensar na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Mesmo com a eliminação amarga para o Santos na Copa Libertadores, a equipe tricolor não terá tempo para lamentar. Isso porque, no final de semana, já enfrenta o Sport, pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira (23) tem uma missão díficil, contra o São Paulo, pela Copa do Brasil.

Antes de mais nada, o técnico Renato Portaluppi terá que lidar com a tarefa díficil de escalar a equipe. Com erros individuais contra o Santos, a tendência é que o comandante gremista modifique algumas peças para enfrentar a equipe de Fernando Diniz.

Nessa quinta-feira (17), ainda em São Paulo, a equipe tricolor realizou a primeira bateria de treinamentos. Em preparação para o próximo jogo, contra o Sport, foi realizou um treino regenerativo na academia. Com a sequência de jogos fora de casa, o Grêmio optou por emendar as viagens, então segue direto para Recife, na sexta-feira (18).

Para essa partida contra o Sport, a comissão técnica fará uma avaliação da situação física de cada jogador. No entanto, a tendência é de titulares importantes ficarem fora. Portanto, a provável equipe deve ter:

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, David Braz e Cortez; Luas Silva e Darlan; Luiz Fernando, Thaciano e Pinares; Diego Churín.

Contudo, a escalação contra o São Paulo pode ter o retorno de Kannemann na titularidade. O gringo ficou no banco na derrota para o Santos. Já Pinares e Luiz Fernando, não podem jogar a Copa do Brasil pelo Grêmio, e por isso serão titulares na Ilha do Retiro.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

