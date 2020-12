Grêmio Provável escalação: quem deve ir à campo para Sport x Grêmio

19 de dezembro de 2020

Foto: Divulgação

19 de dezembro de 2020

Nesse sábado (19), Sport e Grêmio se encontram na Ilha do Retiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Sport vêm embalado de uma vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba, após 4 derrotas consecutivas e busca dar sequência no bom momento. Já o Grêmio de Renato Portaluppi vêm de uma eliminação dolorosa na Copa Libertadores e busca virar a chave no Campeonato Brasileiro.

SPORT

O time de Jair Ventura deve ter o retorno do volante Ricardinho, suspenso na última partida. Ricardinho é um dos jogadores mais utilizados pelo técnico, portanto, é um bom reforço para a equipe pernambucana. Satisfeito com o desempenho da equipe, o treinador tende a manter o restante da escalação titular para o confronto.

Provável escalação:

Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Ricardinho, Marcão Silva e Lucas Mugni; Thiago Neves, Marquinhos e Dalberto.

GRÊMIO

O foco do Grêmio é na Copa do Brasil, já que tem o jogo contra o São Paulo, válido pelas semifinais, na quarta-feira (23). No entanto, o time titular não deve ser preservado por completo. Só devem ficar de fora atletas com nível de desgaste muscular, como Geromel e Diego Souza. Os demais serão escalados.

Provável escalação:

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Matheus Henrique, Lucas Silva (Darlan); Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Churín.

O jogo entre as duas equipes acontece nesse sábado (19), às 19h, com transmissão da Rádio Grenal.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

