Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2020

O músico e compositor com mais de 30 anos de carreira comemora o lançamento de seu disco no dia 09 de outubro em todas as plataformas digitais

Com mais de 30 anos de estrada na cena musical e três discos lançados, o músico e compositor Orestes Dornelles lança seu quarto álbum, intitulado “TUDITUãNI”, no próximo dia 9 de outubro, em todas as plataformas digitais.

O processo de produção do disco aconteceu em meio à pandemia e, por conta do extenso período de isolamento social, precisou encontrar meios de ser concluído e lançado conforme planejado.

“TUDITUãNI” nasce junto à necessidade de dar sequência aos projetos, de contribuir com a movimentação da cena artística, apresentando um retrato da cultura brasileira como o nosso maior bem, em tempos difíceis de um futuro imprevisível. “Este é um trabalho que reflete as influências culturais pelas quais estamos passando, com um olhar crítico, de sobrevivência no meio do caos, mas também de esperança na beira do cais”, destacou Orestes.

O disco conta com doze faixas, todas autorais e uma delas – “Tenho Fé”, que foi lançada como single no início do ano, é uma parceria com o artista Alex Alano. Toda concepção do álbum veio da ideia de vivermos em constante movimento ao longo dos tempos.

As transições migratórias que permeiam pelas mais diversas realidades brasileiras e seus aspectos culturais e sociais são o forte fio condutor de cada uma das canções. O popular, o regional e ainda toda influência externa são o tempero deste álbum que, musicalmente, passeia por vários estilos – “TUDITUãNI mescla gêneros como o rock, o reggae e a balada, mas com aquele toque final de resistência que dá todo o sabor ao disco”, comentou Orestes.

A pré-produção musical com escolha de instrumentações e arranjos teve início em dezembro do ano passado e as gravações começaram em janeiro de 2020.

“TUDITUãNI” conta ainda com a produção musical de Lucas Kinoshita, em parceria com Orestes, e foi gravado no estúdio Tamborearte. A mixagem do álbum ficou a cargo de Leo Bracht e a masterização foi feita por Felipe Tichauer, no Red Traxx Mastering Studio, em Miami (EUA).

Segundo o produtor e músico Lucas Kinoshita, este é disco impávido, bastante corajoso – “TUDITUãNI é um manifesto onde o Orestes faz o que todo artista brasileiro deveria fazer em um momento como este: não se omitir e sim emitir a sua opinião e isso ele faz isso com maestria, de forma polida. Além de apresentar ainda melodias e harmonias muito bonitas que são marca registrada de seu trabalho”, salientou Lucas.

O álbum reuniu alguns dos importantes nomes da nossa música em sua concepção. Lucas Kinoshita também assumiu a bateria, a percussão e os diversos efeitos sonoros. Filipe Narcizo ficou à frente do baixo Fretless, do baixo elétrico, das guitarras e do contrabaixo acústico.

Na viola caipira, violão de aço e nas guitarras, Angelo Primon. Diretamente do Uruguai, Dany López assina o teclado (string, Hammond e rhodes clavinet), além dos efeitos. Tomás Piccinini abrilhantou o projeto com o piano elétrico e o teclado (Hammond). Matheus Kleber deu vida ao acordeón.

E Priscila Bueno fez uma participação especialíssima nos vocais. E é com toda esta bagagem e grande “elenco” reunido que “TUDITUãNI” será lançado no próximo dia 09, em formato streaming, em todas as plataformas digitais com o intuito de alcançar cada vez mais pessoas onde o som possa chegar.

SERVIÇO:

Orestes Dornelles lança “TUDITUãNI” no dia 09 de outubro

Quando: 09 de outubro, sexta-feira

Onde: Plataformas digitais

