A OMS (Organização Mundial da Saúde) alertou nesta terça-feira (28) que o novo coronavírus, o Sars-Cov-2, não tem características sazonais, como o da influenza, e fez um alerta sobre pensar em ondas quando se fala da pandemia de Covid-19.

Margaret Harris, porta-voz da OMS, chamou a atenção sobre os riscos de transmissão do novo coronavírus durante o verão do Hemisfério Norte. “As pessoas ainda estão pensando sobre estações do ano. O que todos precisamos ter na cabeça é que esse é um novo vírus e está se comportando de forma diferente”, afirmou a porta-voz da OMS durante encontro virtual em Genebra, na Suíça. “Será uma grande onda”, declarou Margaret Harris.

Ela fez ainda um apelo à vigilância para que aplique medidas para conter a transmissão que está se espalhando em grandes aglomerações. Os casos de infecções pelo novo coronavírus já passam de 16, 4 milhões em todo mundo e as mortes por complicações de Covid-19 passam de 645 mil, segundo balanço da universidade norte-americana Johns Hopkins.

Os cinco países com maior número de registros são Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, afirmou que “nas últimas 6 semanas, o número total de casos aproximadamente dobrou”.

Na Ásia, o número de contaminações voltaram a subir e está levando vários países a retomar bloqueios. Hong Kong voltou a impor restrições e o Vietnã isolou a cidade de Danang.

