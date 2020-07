Porto Alegre Freeway tem bloqueios noturnos para obras da nova ponte do Guaíba

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2020

CCR ViaSul afirma que bloqueios foram alinhados com a Polícia Rodoviária Federal Foto: Guilherme Almeida/DNIT

Em razão do avanço das obras da nova ponte do Guaíba sobre a Freeway, a CCR ViaSul informou que a rodovia terá bloqueios de faixas no quilômetro 95, em Porto Alegre, a partir da noite desta quarta-feira (29).

As interrupções de tráfego acontecerão simultaneamente em ambos os sentidos, iniciando às 21h em duas faixas. No intervalo entre 23h e 4h, o estreitamento será em três faixas, com liberação das pistas às 5h.

A concessionária ressalta que os bloqueios foram alinhados com a Polícia Rodoviária Federal e serão comunicados por meio de ostensiva sinalização na rodovia. Também pede atenção aos usuários que trafegarem pelo trecho. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-0000290.

