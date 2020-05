Notícias Organizadores confirmam a edição 2020 da Feira Mercopar na primeira quinzena de outubro

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Evento registrou no ano passado R$ 65 milhões em negócios. (Foto: Eduardo Rocha/Arquivo Mercopar)

Desafiando um cenário de incertezas devido aos reflexos da pandemia de coronavírus, a organização da Mercopar – Feira de Inovação Industrial decidiu manter a 29ª edição do evento para os dias 6, 7 e 8 de outubro, no complexo da Festa da Uva, em Caxias do Sul (Serra Gaúcha). A promoção é do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

A Mercopar é realizada desde 1992, reunindo pequenos, médios e grandes negócios de diversos segmentos, tais como metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem. Também participam empreendimentos do tipo startup.

“Estamos atentos às mudanças diárias do mercado provocadas pela evolução da pandemia de coronavírus”, enfatiza o diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy. “Trabalhamos com a expectativa de que, mesmo neste contexto de incerteza, a retomada das atividades econômicas ocorra já no segundo semestre.”

Ele aposta em um cenário de provável recuperação da economia, fazendo com que a feira assuma relevância ainda maior, ao também atender aos objetivos de gerar relacionamento e negócios, disseminar conhecimento sobre tendências da indústria e, principalmente, estimular a economia, aspectos essenciais ao período pós-crise.

Otimismo

Na edição do ano passado, a Mercopar contou com a participação direta de 315 expositores e recebeu mais de 16,5 mil visitantes, registrando um total de R$ 65 milhões em negócios. De acordo com Godoy, a expectativa é de repetir este resultado em 2020, apesar dos impactos da situação atual.

“Precisamos acreditar e trabalhar para superar as dificuldades atuais”, complementa o diretor-superintendente. “A participação na Mercopar será um bom jeito de fazer isto.” Durante os três dias de evento, a visitação é gratuita e aberta ao público, mediante credenciamento on-line.

(Marcello Campos)

