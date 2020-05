Notas Mundo Quase 100.000 casos de Covid-19 confirmados oficialmente no Irã

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Os casos oficialmente confirmados de Covid-19 se aproximam dos 100.000 no Irã, segundo dados divulgados nesta terça-feira (05) pelo governo de Teerã. Em 24 horas, 1.323 pessoas a mais testaram positivo ao vírus, elevando o número de casos confirmados no Irã para 99.970, declarou o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianouche Jahanpour.

