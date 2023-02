Esporte Orla do Guaíba recebe torneio de futevôlei e handbeach

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2023

Jogos são classificatórias municipais de Porto Alegre no Circuito Verão Sesc de Esportes. Foto: Carlos Macedo Foto: Carlos Macedo

Os interessados em representar Porto Alegre nas modalidades de futevôlei e handbeach (handebol de areia) no Circuito Verão Sesc de Esportes já podem encaminhar a sua inscrição. Os torneios classificatórios da capital gaúcha ocorrerão no dia 25 de fevereiro, na Orla do Guaíba – uma realização do Sesc Protásio Alves em parceria com a Prefeitura Municipal.

O futevôlei será disputado em categoria única e o handbeach em categorias masculino e feminino. Os vencedores se classificam para a final do Circuito, que acontece em Torres, nos dias 04 e 05 de março, com representantes de mais de 80 cidades gaúchas.

Para participar é necessário preencher a ficha de inscrição que está no site www.sesc-rs.com.br/circuito e enviar para o e-mail bvaladao@sesc-rs.com.br. Pode se inscrever qualquer pessoa maior de quinze anos de idade. A taxa de inscrição deve ser paga após o aceite da equipe, uma vez que as vagas são limitadas, nos valores de R$ 50,00 para a dupla no futevôlei e R$ 300,00 para equipe de handbeach. Os jogos ocorrerão no trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, e iniciam às 9h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3382-8800 ou através do WhatsApp (51) 99363-7982.

Além do futevôlei e do handbeach, Porto Alegre terá representantes no vôlei de praia no Circuito Verão Sesc de Esportes. A classificatória para a modalidade ocorre integrada ao Circuito Porto Alegre de Vôlei de Praia, que é realizado pela Prefeitura Municipal.

