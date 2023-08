Porto Alegre Orla do Lami recebe mutirão de limpeza neste domingo

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

Com os ciclones ocorridos recentemente, as vegetações se concentraram em grande quantidade no local. Foto: Cintia Elizabete dos Santos Ferreira/DMLU PMPA

Neste domingo (13), a partir das 8h o departamento municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza operação especial de limpeza na avenida Beira Rio e na orla do bairro Lami.

O serviço será realizado devido ao acúmulo de juncos e outros resíduos, que se desprenderam da vegetação aquática e ficaram expostos nas margens do Lago Guaíba.

Uma equipe composta por 12 garis e três fiscais de serviço, com auxílio de uma retroescavadeira e seis caminhões, fará a retirada dos materiais do local.

“Esta é mais uma ação para manter a limpeza da cidade. Nos plantões de domingo, estamos trabalhando com mutirões em lugares críticos da cidade. Além disso, intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias que são feitas nos locais”, disse o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

As equipes do DMLU realizam a limpeza desses materiais da área apenas em épocas sazonais. As plantas aquáticas são benéficas para o ecossistema da região e não costumam ser removidas pelos garis.

Com os ciclones ocorridos recentemente, as vegetações se concentraram em grande quantidade no local.

