31 de janeiro de 2021

Orlando Drummond postou fotos da vacinação no Rio.

Com 101 anos, o ator Orlando Drummond, o eterno “Seu Peru” da Escolinha do Professor Raimundo, famoso também por suas dublagens, entre outros tantos papéis de sucesso, participou neste domingo (31) de um ato simbólico que deu início à vacinação de idosos no Rio de Janeiro. Além dele, participaram o cantor Nelson Sargento, que está com 96 anos, a dona de casa Neiva Gomes, de 95 anos, Dulcinéia Gomes, de 97 anos, e a costureira Sebastiana Farnezi, de 98 anos.

No Instagram, Drummond postou fotos da vacinação e comentou a participação na campanha. “Algumas coisas me levaram até os 101 anos. Minha família, meus amigos, meu trabalho e o amor. Mas, além de tudo isso, sempre fui muito bem cuidado por médicos competentes que me guiaram até aqui. Sempre me vacinei e sou um abençoado por ser o representante dos idosos com mais de 99 anos que serão vacinados no Rio de Janeiro! #vemvacina #vacina #sóvem”, comemorou Drummond.

A partir desta segunda-feira (1º), será vacinado o restante do público, de forma escalonada, iniciando pelas pessoas a partir dos 99 anos. Haverá disponibilidade em 236 unidades de Atenção Primária e vacinação no sistema drive-thru no dia 6 de fevereiro e nos sábados subsequentes, para atender aos idosos.

No primeiro dia (dia 1º), serão vacinadas as pessoas com 99 anos ou mais. Na terça-feira (2), serão os idosos de 98 anos. Em seguida, será a vez das pessoas com 97 anos (quarta-feira, 3), 96 anos (quinta-feira, 4) e 95 anos (sexta-feira, 5). Quem perder o dia da vacinação e tiver 95 anos ou mais poderá procurar os postos de saúde no próximo sábado (6) até o meio-dia.

A secretaria anunciou ainda que até o fim de fevereiro, todos os idosos com 80 anos ou mais poderão se vacinar. Na segunda semana de fevereiro, serão aqueles com 90 anos ou mais, com esquema semelhante ao da primeira semana: 94 anos (dia 8), 93 anos (dia 9), 92 anos (dia 10), 91 anos (dia 11), 90 anos (dia 12) e 90 anos ou mais (dia 13).

Na terceira semana, será a vez daqueles com 85 anos ou mais: 89 anos (dia 15), 88 anos (dia 16), 87 anos (dia 17), 86 anos (dia 18), 85 anos (dia 19) e 85 anos ou mais (dia 20) .

Na quarta semana, serão vacinados idosos com 80 anos ou mais: 84 anos (dia 22), 83 anos (dia 23), 82 anos (dia 24), 81 anos (dia 25), 80 anos (dia 26) e 80 anos ou mais (dia 27).

