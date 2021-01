Rio Grande do Sul Pavimentação de acesso municipal na RSC-480 está entre licitações previstas para a semana

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2021

Estrada que liga Ponte Preta a Barão do Cotegipe. Foto: Reprodução

A pavimentação de um trecho de quatro quilômetros da RSC-480, que dá acesso ao município de Ponte Preta e faz a ligação a Barão de Cotegipe, está entre as licitações previstas para a semana de 1° a 5 de fevereiro pela Celic (Subsecretaria Central de Licitações), vinculada à SPGG (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão). A concorrência, uma demanda do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), está agendada para quinta-feira (4), às 15h.

Além do certame da obra na região Norte do Estado, outras 21 licitações estão marcadas para o período. A aquisição de equipamentos e materiais para laboratório, materiais gráficos, materiais veterinários, odontológicos e materiais para construção civil, entre outros produtos e serviços, estão entre os pedidos das secretarias e órgãos do governo estadual.

Para ter mais detalhes sobre os processos, os interessados podem acessar as informações que estão no site www.celic.rs.gov.br. Basta consultar pelo número do edital.

A publicação da Agenda Celic é destinada a quem tem interesse em participar das licitações promovidas pelo governo do Rio Grande do Sul e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.

