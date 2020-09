Dicas de O Sul Orquestra Municipal de Carlos Barbosa apresenta concerto especial

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

A live acontece no próximo dia 25 de setembro, às 20 horas, pelo canal de YouTube da Orquestra Foto: Leandro Rodrigues/Divulgação A live acontece no próximo dia 25 de setembro, às 20 horas, pelo canal de YouTube da Orquestra. (Foto: Leandro Rodrigues /Divulgação) Foto: Leandro Rodrigues/Divulgação

Tradicionalmente, a Orquestra Municipal de Carlos Barbosa – OMCB, realiza um concerto especial para comemorar o aniversário do município de Carlos Barbosa. Diante da pandemia e das prevenções contra a Covid-19, todas as atividades com público foram canceladas, mas graças a tecnologia podemos manter um contato, ainda que virtual, com nosso público querido e certamente saudoso do encontro com a arte e o bem-estar emocional que ela proporciona.

Pensando nisso, a OMCB irá realizar o tradicional concerto comemorativo a essa data especial em formato on-line, com a apresentação diretamente da sua sede, no CEC, para a sua casa. A LIVE acontece no próximo dia 25 de setembro, às 20 horas, pelo canal de YouTube da Orquestra.

Além da novidade no formato on-line o concerto é especial pelo repertório arrojado preparado para esse dia.

Sob a direção artística e regência do Maestro Dirceu Andrioli, a orquestra traz no programa obras de compositores tradicionais da música antiga e de concerto, a que chamamos de música clássica, totalmente repaginada, a começar pela instrumentação que difere da escrita original, feita para orquestra sinfônica ou de câmara, arranjada para uma big band, composta por instrumentos de sopros (clarinete, flauta e saxofone), de metais (trompete, trompa e trombone), percussão e bateria, somados a uma instrumentação “crossover” com a inclusão de instrumentos solistas como guitarra, violino e saxofone.

Formam o time de peso dos compositores escolhidos para essa brilhante e ousada junção: Mozart, Vivaldi, Beethoven, Leroy Anderson, Korsakoff, Ravel e o contemporâneo e brasileiro Zequinha de Abreu. Para a interpretação dos virtuosos e harmoniosos solos foram convidados os músicos: Fulvio Motta, Thomás Werner e Bruno Mello – guitarra; Bruno Gelmini – saxofone; Rodrigo Maciel – violino e Alison Seben – máquina de escrever.

O resultado é uma fusão de gêneros que evidenciam a genialidade dos compositores, a qualidade técnica dos músicos da orquestra e o virtuosismo dos solistas convidados, convergindo no destaque à força expressiva que a música como arte proporciona.

O que se deseja com este concerto é sobretudo, fazer algo para nos sentirmos unidos, para que nos lembremos daqueles queridos e importantes momentos dos concertos presenciais. Que este, seja um momento, que embora virtual, possamos interagir. Em meio a essa conturbada situação onde o incerto se faz presente dia a dia, que possamos, de posse dos meios que temos, nos conectar e permitir-nos desfrutar das boas oportunidades.

Com uma produção atenta às normas de distanciamento e recomendações dos órgãos de saúde quanto a higienização e prevenção do contágio do Novo Corona vírus, o formato do concerto contempla uma orquestra menor do que a que seria no evento presencial, com cerca de 25 músicos e solistas, equipes reduzidas de filmagem, sonorização, iluminação e produção, em local amplo, que permite um mapa de distanciamento recomendado entre cada integrante da orquestra.

O concerto conta com a produção cultural e transmissão on-line da AtmosFERA Produções Culturais e Audiovisuais; sonorização e iluminação De Marchi Som & Luz e Gilberto Salvagni na produção de áudio.

A realização é da Orquestra Municipal de Carlos Barbosa com o apoio da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa e do Centro Cultural Educativo – CEC.

SERVIÇO:

O que: Concerto comemorativo aos 61 anos do Município de Carlos

Quando: 25 de setembro de 2020 – sexta-feira

Como: Transmissão ao vivo pelo canal de YouTube Orquestra Carlos Barbosa

Informações gerais: (54) 9 99987307.

