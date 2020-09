Dicas de O Sul Curso online de Stories para Empreendedoras

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

As ministrantes do curso, Amanda Jacobus e Camille Bonetto Foto: Divulgação/Desiderata As ministrantes do curso, Amanda Jacobus e Camille Bonetto. (Foto: Divulgação/Desiderata) Foto: Divulgação/Desiderata

A ferramenta mais queridinha do Instagram, o Stories, ganhou um curso online específico organizado pela agência Desiderata. Após uma primeira turma com vagas esgotadas em apenas nove horas a 2ª edição da capacitação online ocorre dia 07 de outubro, das 19h às 22h. As inscrições para o Curso de Stories para Empreendedoras já podem ser feitas neste link e custam R$ 37.

Pesquisas estimam que cerca de 347 mil Stories são postados no Instagram a cada minuto! Esse grande interesse pela plataforma fez com que muitas empresas e profissionais passassem a utilizá-la como meio de comunicação com seus clientes. Mas ao mesmo tempo em que a audiência dos Stories cresce, o que também aumenta é a concorrência. Como consequência, os usuários começam a ser cada vez mais criativos e a buscar técnicas para se destacar em suas publicações.

Pensando nisso, as criativas da Desiderata, Amanda Jacobus e Camille Bonetto, criaram o Curso de Stories com foco na prática e voltado para empreendedoras que, como elas, utilizam muito o Instagram para promover e reforçar sua marca.

As duas ministram a aula, que abrange quesitos como frequência, o que postar, como fazer stories mais interessantes, as possibilidades da plataforma, como criar e utilizar GIFs e filtros personalizados, exemplos de edição de fotos e vídeos, etc. “Também selecionamos alguns aplicativos bacanas – muitos deles gratuitos – que podem auxiliar nesta criação, que precisa ser diária e coerente com a marca”, lembra Camille.

“Planejamos esta aula pensando nas pequenas empreendedores de todas as áreas, que precisam se virar nos 30 em suas empresas e ainda criam seus próprios conteúdos, sem auxílio de uma agência. É para as ‘empreendedoras-polvo’ deste Brasil!”, comenta Amanda.

O curso terá duração máxima de 3 horas, com entrega de certificado digital e material em pdf. A transmissão ao vivo ocorre através da plataforma Sympla Streaming e com vagas limitadas.

Sobre a Desiderata

Empresa de comunicação que desenvolve produtos e serviços para auxiliar empreendedoras a encontrar e comunicar a essência de seus negócios por meio de boas ideias. A Desiderata é liderada pelas publicitárias Amanda Jacobus e Camille Bonetto, e há 6 anos trabalha produzindo conteúdo para redes sociais e criando materiais diversos, sempre usando criatividade e pensando no retorno para o cliente.

Conta com uma equipe de criativas – social media, analista de métricas, diretora de arte e jornalista – e oferece um ótimo custo-benefício na comunicação e marketing, que alia boas ideias a bons resultados. Saiba mais em somosdesiderata.com.

SERVIÇO

Curso de Stories para Empreendedoras

07 de outubro, às 19h

Inscrições online neste link.

Valor: R$ 37,00 (em até 6x R$ 6,94)

*3 horas de conteúdo

*vagas limitadas

*entrega de certificado digital.

