21 de setembro de 2020

Letícia Spiller revelou para seus seguidores que conseguiu realizar um de seus sonhos: ter um pedacinho de terra com cavalos. A atriz de 47 anos, mãe de dois filhos, Pedro Novaes, com Marcello Novaes, e Stella, com Lucas Loureiro, publicou no Instagram três fotos com um belo cavalo e lembrou que desde pequena idealizava o momento.

“Sempre fui apaixonado por cavalo… Quando criança meu pai me levava nas baias do Seu Chiquito em Teresópolis e a minha preferida era uma égua cor de ébano chamada Negrita. Como eu a amava! Eu pedia ‘pai me dá um cavalo?’ E ele respondia: ‘se o papai puder um dia te dar um cavalo , ele vai te dar'”, lembrou Letícia.

Ela explicou que, adulta, finalmente conseguiu alcançar seu objetivo. “Eu cresci e dei um jeito de conseguir um pedacinho de terra bem perto da natureza que amo. Tive a sorte desse pedaço de terra ficar dentro de uma fazenda que possui entre vaquinhas de leite, galinhas , etc, alguns cavalinhos como este simpático da foto realizei um dos meus sonhos! Porque graças a Deus ainda tenho muitos! E você? Também ama os cavalinhos como eu? P.S. Veja minha cara de boba na última foto todas elas tiradas por minha florzinha Stella”, contou a atriz.

