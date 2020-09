Celebridades Xuxa revela que levou fora de Pelé por ser virgem: “Não queria ter a responsabilidade”

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2020

A autobiografia de Xuxa ”Memórias”, que será lançada nesta segunda-feira (21), nem estreou e já está dando o que falar só pelas declarações da apresentadora como uma prévia do livro.

Em um dos capítulos do exemplar, ela revelou que levou fora do ex-jogador de futebol Pelé, com quem namorou durante seis anos, por ser virgem: “Ele disse que não queria ter a responsabilidade de ser o meu primeiro homem”, disse a loira.

Ela também contou que foi traída durante toda a relação: “Tenho sentimentos bastante contraditórios quando penso nessa época. Ele tinha mais de uma personalidade: o Pelé, para todo mundo, e o Dico, para mim. O Dico era aquele que jogava buraco com minha mãe, que era o meu namorado. E, às vezes, ele me falava: ‘O Pelé precisa sair hoje’. E nessas eu era traída loucamente”, recordou.

E continuou: “Já aconteceu de, em festas, eu ver que ele estava com marcas de batom na boca que não era o meu. Para ele, aquilo era normal: ‘As mulheres querem ficar com o Pelé.”

