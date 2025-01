Esporte Os 5 jogadores com mais Champions League

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A Champions League é organizada pela UEFA Foto: Unsplash A Champions League é organizada pela UEFA. (Foto: Unsplash) Foto: Unsplash

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem costuma fazer aposta esportiva já sabe: a Champions League, ou Liga dos Campeões, é uma das competições mais aclamadas do mundo, e o evento esportivo anual mais assistido! Mas você sabe quais são os jogadores com mais Champions League no currículo? Neste artigo, você vai descobrir.

Saiba mais sobre a Champions League

É difícil encontrar um fã de futebol e fissurado em esporte bet que não conheça a importância da Champions League. Trata-se de um torneio de futebol organizado pela UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) e disputado anualmente por times europeus.

A competição teve início em 1955, mas, na época, ainda se chamava Coupe des Clubs Champions Européens, ou, traduzindo, Copa dos Clubes Campeões Europeus. O nome atual só surgiu em 1992, mas isso não foi a única coisa que mudou de lá para cá.

Antes, a Champions League era uma competição eliminatória voltada somente aos campeões das ligas nacionais europeias. Mais tarde, foi introduzida uma fase de grupos todos contra todos. Outra mudança é que, atualmente, as ligas mais fortes podem inscrever até quatro equipes, não só o seu campeão.

No modelo atual, o torneio se inicia em meados de julho, com quatro partidas classificatórias. 36 times disputam oito jogos contra oito adversários diferentes, sendo que as oitavas e quartas de final e as semifinais são disputadas no formato de jogo ida e volta. A final, por sua vez, é disputada em uma partida única.

A equipe vencedora do torneio se qualifica automaticamente para a temporada seguinte, e tem ingresso garantido para a Supertaça da UEFA e para a Copa Intercontinental e o Mundial de Clubes da FIFA.

Qual país acumula mais títulos da Champions League?

O país que mais conquistou títulos da Champions League foi a Espanha: os times espanhóis acumulam nada menos do que 19 títulos no torneio. A Inglaterra vem logo atrás, com seus 15 títulos, seguida pela Itália, com 12.

Ao todo, a Champions League foi vencida por 23 times, sendo que 13 deles têm mais de dois títulos. O posto de país com o maior número de equipes campeãs é a Inglaterra: seis times ingleses já levaram o título.

Já o clube que conquistou mais títulos na competição é o espanhol Real Madrid, que venceu a Champions League 15 vezes e é o atual campeão. Inclusive, a temporada 2024 foi tão boa para o time que ele venceu de forma invicta.

Outra curiosidade interessante sobre a Champions League da UEFA é que o único clube que ganhou o torneio tendo vencido todos os jogos foi o Bayern de Munique na campanha de 2019–2020.

Os jogadores com mais Champions League

Agora que você conhece mais a fundo uma das competições esportivas mais importantes da atualidade e sabe quais são os países com mais títulos, só falta saber quem são os jogadores com mais Champions League! Chega de suspense, vamos revelar:

Os jogadores com mais Champions League da história são o croata Luka Modric, o alemão Toni Kroos e os espanhóis Nacho Fernández, Daniel Carvajal e Paco Gento, com seis títulos cada um.

Já a lista de jogadores com 5 títulos da Champions League no currículo é grande, e inclui o centroavante português Cristiano Ronaldo, o italiano Paolo Maldini, os brasileiros Casemiro e Marcelo, entre outros importantes nomes.

Ah, e se você estiver se perguntando quem é o jogador que mais marcou gols na competição, vamos saciar a sua curiosidade também: o maior artilheiro de todos os tempos da Champions League é Cristiano Ronaldo, com 140 gols.

Ele também ostenta o título de artilheiro do maior número de temporadas individuais na história do torneio. Além disso, é o jogador que deu mais passes para gols e que marcou o maior número de pênaltis.

E aí, você já sabia quem eram os jogadores com mais Champions League ou foi uma novidade para você?

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/os-5-jogadores-com-mais-champions-league/

Os 5 jogadores com mais Champions League

2025-01-10