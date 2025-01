Rio Grande do Sul Bolo envenenado foi feito para família após amigas de sogra desmarcarem encontro, diz polícia

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

A investigação, nomeada “Operação Acqua Toffana” em referência a um veneno à base de arsênio usado no século XX. Foto: Reprodução A investigação, nomeada “Operação Acqua Toffana” em referência a um veneno à base de arsênio usado no século XX. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Em um desdobramento chocante do caso do bolo envenenado em Torres, no Litoral Norte gaúcho, a Polícia Civil revelou que o alvo principal da suspeita, Deise Moura dos Anjos, era sua própria sogra, Zeli dos Anjos. O motivo seria uma mágoa antiga relacionada a um valor de R$ 600 que, apesar de ter sido quitado em poucos dias, gerou ressentimento em Deise.

A investigação, nomeada “Operação Acqua Toffana” em referência a um veneno à base de arsênio usado no século XX, descobriu que o arsênio utilizado no bolo que matou quatro pessoas e deixou outras duas internadas seria originalmente usado em um bolo para um encontro de amigas de Zeli. O encontro foi cancelado, e a farinha contaminada acabou sendo utilizada no bolo da família.

A polícia acredita que Zeli era o principal alvo de Deise porque a sogra foi a única figura presente em todos os casos em que a suspeita levou veneno para consumo da família.

Deise está presa preventivamente desde o dia 5 de janeiro por triplo homicídio duplamente qualificado e tripla tentativa de homicídio. A investigação aponta que Deise pesquisou, comprou e utilizou o veneno para cometer os crimes. As compras foram feitas pela internet e entregues pelos Correios.

Premeditado

O delegado responsável pelo caso, Marcos Veloso, afirmou que a polícia possui provas suficientes para incriminar Deise pelas quatro mortes, incluindo a do sogro, que foi confirmada após a exumação do corpo. A perícia constatou que a concentração de arsênio no estômago do sogro era a segunda maior entre as vítimas, evidenciando um envenenamento proposital.

A polícia acredita que Deise tentou encobrir seus rastros, apagando pesquisas e manipulando a família para desviar a atenção da investigação. As provas foram constatadas no celular da suspeita, após trabalho técnico da PC-RS.

Após a morte do sogro, por exemplo, ela teria tentado convencer a família de que a causa da intoxicação seria uma banana levada pelo filho (marido dela), buscando evitar a perícia do corpo.

Substâncias tóxicas

O caso reacendeu o debate sobre o controle de substâncias tóxicas como o arsênio. O secretário de segurança do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, afirmou que a polícia solicitará ao governo federal medidas mais rigorosas para o acesso a esses produtos.

Durante a coletiva, Caron afirmou que o episódio envolvendo um bolo envenenado com arsênio, deve mudar o paradigma das investigações do órgão, a partir de mortes por intoxicação.

A investigação segue em andamento, com a polícia buscando determinar se Deise tentou envenenar outras pessoas além das já confirmadas.

