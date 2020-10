Administrações regionais resolveram apostar no toque de recolher na Itália para conter a pandemia do coronavírus. (Foto: Reprodução)

A Itália registrou 15.199 infecções novas de coronavírus nas últimas 24 horas, disse o Ministério da Saúde nesta quarta-feira (21), a maior cifra diária desde o início do surto no país e acima do recorde anterior de 11.705 visto no domingo (18).

Na terça-feira (20), surgiram 10.874 casos novos do vírus.