Por Leandro Mazzini | 30 de dezembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A diplomacia brasileira está preocupada com o presidente americano eleito, Donald Trump, e o seu futuro Departamento de Estado – a chancelaria norte-americana. Depois de indicar o senador cubano-americano Marco Rubio para conduzir a Política Externa, Trump escolheu Maurício Clever-Carone para cuidar da América Latina. Carone foi Conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca com Trump e, agora, será a principal autoridade diplomática para a região. Ele também tem origem cubana e tem ranço pela esquerda. Isso coloca em dificuldades a relação do Brasil com os EUA. O assessor especial do presidente Lula da Silva, Celso Amorim, por exemplo, está longe de ser admirado. Clever-Carone terá papel central na designação do futuro Embaixador em Brasília e pesará muito, na escolha, o tipo de relação que Washington pretende manter com o Brasil. O Governo brasileiro terá de investir pesado na relação com os americanos na Era Trump II. O país é o 2º maior parceiro comercial do Brasil.

Lábia afiada …

Lula da Silva não vai à posse de Donald Trump dia 20 de janeiro. Não há também confirmação alguma de que foi convidado. Vale lembrar que o presidente brasileiro atacou duramente Trump durante a campanha americana, e torceu por Kamala Harris. A atuação nada protocolar de Lula deixou as relações bilaterais dos países em sério constrangimento. Trump já avisou que atuará com protecionismo contra o Brasil.

Rejeição de Pacheco

Um recente levantamento do Ranking dos Políticos apontou alta na rejeição dos parlamentares ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Sua gestão avaliada em “ruim/péssima” atingiu 27,3%, mesmo patamar da “regular”. Como apontado pela Coluna, Pacheco é um possível nome para assumir o Ministério da Justiça na minirreforma ministerial. Lula quer investir nele para o Governo de Minas.

Semana da Alma

A Câmara Legislativa do DF aprovou o PL 264/23, de autoria do deputado distrital Martins Machado (Rep), que institui a Semana de Conscientização da Importância da Alma. A celebração, incluída no Calendário de Eventos Oficial de Brasília, deve acontecer na semana que antecede à Semana Santa. O projeto, aprovado em 2º turno, segue agora para sanção ou veto do governador Ibaneis Rocha. A importância disso para a alma do brasiliense é…

No Kremlin

O Governo do Brasil vai mexer na Embaixada em Moscou, e para o lugar de Rodrigo Baena Soares,foi indicado e aceito pelo Kremlin o diplomata Sérgio Rodrigues dos Santos, atual chefe da Assessoria Especial de Planejamento Diplomático do Itamaraty. A mudança pretende conferir maior agilidade nas relações bilaterais e acaba por confirmar um alinhamento do atual governo com Putin.

Guerra é guerra

Proposto pelo deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL), o colóquio que seria realizado na Câmara dos Deputados para debater o presente e o futuro da guerra no Leste Europeu acabou não acontecendo. É que… a Embaixada da Ucrânia não aceitou que a Rússia participasse do encontro.

