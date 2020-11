No final, Gore aceitou sua derrota por 537 votos contra Bush na Flórida, resultado suficiente para entregar a Casa Branca ao republicano.

Nos EUA, cada um dos 50 Estados tem suas próprias regras eleitorais, mas a lei federal fixa uma data específica para que a contagem seja concluída.

É conhecida como a data de “porto seguro” (safe harbor, em inglês), e desta vez é 8 de dezembro.

Até essa data, diz a legislação federal, todas as informações sobre os resultados devem ter chegado ao “porto seguro”, ou seja, devem ter sido entregues pelas autoridades eleitorais de cada Estado e, em uma situação normal, devemos começar a saber quem será o novo presidente.

14 de dezembro

Uma vez que todos os Estados concluam a contagem de votos, as autoridades de cada Estado certificam qual candidato seus delegados apoiarão no Colégio Eleitoral, a entidade que efetivamente elege o presidente.

O candidato vencedor em cada Estado tem direito ao endosso de todos os delegados daquele Estado (com exceção do Maine e Nebraska). Por exemplo, quem vence no Estado da Flórida obtém a adesão de todos os 29 delegados no Colégio Eleitoral.

6 de janeiro

Uma vez que o Colégio Eleitoral se manifeste, o também recentemente eleito Congresso dos Estados Unidos reúne-se na capital do país, Washington, a partir de 3 de janeiro de 2021 e, em 6 de janeiro, certifica o resultado da eleição presidencial, de acordo com o manifestado pelo Colégio Eleitoral.

Em caso de empate entre dois candidatos nas votações do Colégio Eleitoral, é a Câmara dos Deputados do Congresso Federal que vota para decidir a eleição, sendo um voto concedido à representação de cada um dos 50 Estados.

A última vez que isso aconteceu foi em 1824.

O processo de sucessão presidencial deve inevitavelmente terminar em 20 de janeiro.