Mundo Os Estados Unidos anunciam a retirada de quase 12 mil soldados da Alemanha

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2020

Donald Trump anunciou no mês passado sua intenção de cortar em cerca de um terço o contingente de 36 mil soldados norte-americanos na Alemanha. (Foto: Shealah Craighead/The White House)

As Forças Armadas dos Estados Unidos divulgaram nesta quarta-feira (29) planos para retirar cerca de 12 mil soldados da Alemanha, em consequência da longa disputa do presidente Donald Trump com o país europeu, mas disseram que quase metade das tropas continuará na Europa devido às tensões com a Rússia.

Trump anunciou no mês passado sua intenção de cortar em cerca de um terço o contingente de 36 mil soldados norte-americanos na Alemanha, acusando o país aliado de não cumprir a meta de gastos em defesa da Otan e de tirar vantagem dos Estados Unidos no comércio.

“Não queremos mais ser os otários”, disse Trump a repórteres na Casa Branca nesta quarta-feira sobre a decisão. “Estamos reduzindo as forças porque eles não estão pagando suas contas, é muito simples.”

O secretário de Defesa norte-americano, Mark Esper, não retratou a retirada de tropas nesses termos, e disse que o plano será efetuado de forma a não atrapalhar a Otan e seus esforços para deter avanços russos, após a anexação da Crimeia por Moscou em 2014.

Policiais

Já o Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou, nesta quarta-feira, que enviará dezenas de policiais para Cleveland, Milwaukee e Detroit com a missão de combater crimes violentos, ampliando a mobilização de tropas federais para grandes cidades sob um programa promovido pelo presidente Donald Trump.

A medida segue decisões semelhantes para as de Chicago, Kansas City, Missouri e Albuquerque, no Novo México, sob o que ficou conhecido como “Operação Lenda” — uma iniciativa promovida por Trump para combater o aumento do crime em algumas cidades, à medida que o país registra protestos após a morte de George Floyd sob custódia da polícia de Mineápolis em 25 de maio.

Diálogo sobre protestos

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está mantendo conversas com a governadora do Estado norte-americano do Oregon sobre a contenção de protestos antirracismo em Portland depois de confrontos com agentes federais que vigiavam instalações na cidade, mas Trump disse nesta quarta-feira que os oficiais não seriam retirados até que a região estivesse protegida.

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse à Fox News na terça-feira que o governo estava conversando com a governadora democrata do Oregon, Kate Brown. Ele não forneceu mais detalhes.

“A violência em Portland precisa parar. É claro que a liderança local e o prefeito de Portland não estão dispostos a avançar. É por isso que estamos conversando com a governadora Kate Brown e o Estado de Oregon sobre como prosseguir”, afirmou Pence à Fox News.

O governo federal enviou equipes de agentes, às vezes fortemente armados e vestidos com camuflagem, para os protestos de Portland, atraindo críticas de democratas e grupos de liberdades civis que alegam força excessiva e exagero federal de Trump. As informações são da agência de notícias Reuters.

