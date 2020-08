Os Estados Unidos autorizam o uso do plasma convalescente para tratamento do coronavírus

O plasma convalescente é criado a partir do sangue de pessoas que se recuperaram da Covid-19. (Foto: Reprodução)

A FDA (Food and Drug Administration, órgão norte-americano equivalente à Anvisa) emitiu neste domingo (23) uma autorização para uso de emergência do plasma convalescente para o tratamento da Covid-19 em pacientes hospitalizados.

A agência disse que concluiu que o produto pode ser eficaz no tratamento da Covid-19 e que “os benefícios conhecidos e potenciais do produto superam os riscos conhecidos e potenciais do produto.”

O plasma convalescente é criado a partir do sangue de pessoas que se recuperaram da Covid-19 e mostrou algum sucesso em dois outros coronavírus mortais: Mers e Sars. Também tem sido usado para tratar a gripe e o ebola.

No final de março, o FDA criou um caminho para os cientistas experimentarem plasma convalescente com pacientes e estudarem seu impacto. Os médicos têm usado o tratamento desde então. Até agora, mais de 60 mil pessoas nos Estados Unidos foram tratadas com plasma convalescente.