Notas Mundo Os Estados Unidos avaliam desencorajar viagens de cruzeiros

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

Os Estados Unidos estão analisando maneiras de dissuadir viajantes dos EUA de fazerem cruzeiros, como parte de um esforço do governo Trump para limitar a propagação do coronavírus, segundo quatro autoridades familiarizadas com a situação. As fontes, que pediram anonimato, disseram que nenhuma decisão foi tomada.

