Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 55 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

A Mega-Sena poderá pagar um prêmio estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 55 milhões a quem acertar as seis dezenas do concurso deste sábado (7). O prêmio sorteado na quarta-feira (4) acumulou. Os números contemplados na ocasião foram 07, 27, 31, 39, 45 e 46. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário