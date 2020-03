Notas Brasil Bovespa fecha em forte queda

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou novamente em forte queda nesta sexta-feira (6) e voltou para o patamar de agosto do ano passado. A sessão foi marcada por preocupações sobre a eficácia de medidas como cortes de juros para blindar as economias dos impactos do surto de coronavírus. O Ibovespa recuou 4,14%, aos 97.966 pontos.

