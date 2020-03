Notas Brasil Weintraub divulga compras de prefeituras como ações do governo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 6 de março de 2020

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou compras de artigos escolares realizadas por prefeituras e governos estaduais como ações do governo Jair Bolsonaro. Ele compartilhou mensagem indicando que a prefeitura de Fortaleza havia colado adesivos com a marca do município em kits escolares supostamente comprados pelo governo federal, o que não é verdade.

