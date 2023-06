Mundo Os Estados Unidos devem anunciar outro pacote de ajuda militar de US$ 500 milhões para a Ucrânia

Desde o início da invasão da Ucrânia pela Rússia, os EUA oferecerem mais de US$ 39 bilhões em assistência de segurança ao país de Zelensky (D) Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Espera-se que os Estados Unidos anunciem outro pacote de ajuda militar à Ucrânia, totalizando aproximadamente US$ 500 milhões, disse uma autoridade dos EUA.

A ajuda, que deve ser anunciada na terça-feira, incluirá veículos de combate Bradley e Stryker adicionais, disse o funcionário, e será fornecida à Ucrânia por meio da Autoridade de Retirada Presidencial. A Ucrânia perdeu vários veículos blindados nos primeiros dias de sua contra-ofensiva, que as autoridades americanas acreditam que as forças ucranianas lançaram no início deste mês.

O pacote chega enquanto as autoridades americanas continuam avaliando o impacto que a rebelião de Wagner dentro da Rússia terá na guerra da Rússia na Ucrânia. Autoridades americanas e ocidentais disseram na semana passada que a contra-ofensiva ucraniana não atendeu às expectativas, com as linhas de defesa russas se mostrando bem fortificadas. As forças russas também tiveram sucesso em bloquear a blindagem ucraniana com ataques de mísseis e minas e têm implantado o poder aéreo de forma mais eficaz.

O último pacote, anunciado no início deste mês, foi avaliado em cerca de US$ 325 milhões e incluiu novos sistemas de defesa aérea e foguetes para a Ucrânia. Os EUA forneceram mais de US$ 39 bilhões em assistência de segurança à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, incluindo US$ 22 bilhões em saques presidenciais.

