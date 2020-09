“Cada um coleta vastas faixas de dados de usuários, incluindo atividade de rede, dados de localização e históricos de navegação e pesquisa. Cada um é um participante ativo na fusão civil-militar da China e está sujeito à cooperação obrigatória com os serviços de inteligência do PCCh (Partido Comunista da China)”, aponta o comunicado.

Parte da coleta de dados do TikTok é equivalente à de outras redes sociais que buscam informações sobre seus usuários, como o Facebook, Instagram e LinkedIn. As redes sociais americanas são restritas na China.

Em agosto, Trump emitiu uma ordem executiva que proibia ‘qualquer transação por qualquer pessoa, ou com relação a qualquer propriedade, sujeita à jurisdição dos Estados Unidos’ com a ByteDance, desenvolvedora do TikTok, e com a Tencent, dona do WeChat.