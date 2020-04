Mundo Os Estados Unidos registram 2.228 mortes de coronavírus em 24 horas; total vai a 25,7 mil

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Número voltou a subir após dois dias em queda Foto: Reprodução Número voltou a subir após dois dias em queda. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram 2.228 mortes relacionadas à pandemia do novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo uma contagem feita pela Universidade Johns Hopkins às 20h30 (21h30 de Brasília) desta terça-feira (14).

O número de vítimas fatais em um dia teve uma nítida alta depois de dois dias de queda. A pandemia matou pelo menos 25.757 pessoas nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro País. O número de casos confirmado também é o mais alto entre todos os países: 594.207.

O segundo País com mais casos é a Espanha, com 172.541, seguido pela Itália, com 162.488. Em relação ao número de mortes, a ordem é inversa: em segundo lugar está a Itália, com 21.067, e em terceiro a Espanha, com 18.056.

O estado mais atingido continua sendo Nova York, que nesta terça-feira ultrapassou a marca de 10 mil mortes apenas na cidade de Nova York. Isso aconteceu porque o governo local incluiu outras 3,7 mil mortes presumidamente causadas pela Covid-19, mas que nunca passaram por testes, informou Oxiris Barbot, comissário de Saúde da cidade.

Com a atualização, a cidade de Nova York registra mais mortes por Covid-19 do que países inteiros: é o mais que o dobro dos óbitos confirmados no Irã e quase o triplo do total de vítimas da doença na China, justamente o país onde a pandemia do novo coronavírus começou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo