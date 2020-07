Mundo Os Estados Unidos registram novo recorde de mais de 60 mil casos de coronavírus em 24 horas

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2020

Número total se aproxima dos 3 milhões no país; mortes chegam a 131.362 Foto: Reprodução Número total se aproxima dos 3 milhões no país; mortes chegam a 131.362. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram 60 mil novas infecções por coronavírus nas últimas 24 horas, um nível recorde desde o início da pandemia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hokpins divulgada nesta terça-feira (07).

Com esse aumento, o número de casos da Covid-19 no território americano se aproxima de três milhões (2.991.351). Após uma estabilização da epidemia na costa leste dos Estados Unidos, as autoridades sanitárias locais estão registrando um aumento nos diagnósticos positivos no sul e oeste há semanas.

Além disso, mais de 1.100 pessoas morreram por coronavírus no país nas últimas 24 horas, elevando a 131.362 o número de vítimas fatais desde o início da crise mundial da saúde.

