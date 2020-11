Mundo Os Estados Unidos registram recorde de novos casos diários de coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Com 99.660 casos identificados até a 1h30 GMT e mais de 233 mil mortos, o país é o mais afetado pela pandemia Foto: Reprodução

Os Estados Unidos registraram nas últimas 24 horas um recorde de novos casos de Covid-19, com 100 mil infecções, um dia após as eleições presidenciais no país, segundo um balanço da Universidade Johns Hopkins, centro de referência.

Com 99.660 casos identificados até a 1h30 GMT e mais de 233 mil mortos, o país é o mais afetado pela pandemia, e a doença foi um dos temas que marcaram a disputa pela presidência americana.

Os Estados Unidos registraram 1.112 mortes em 24 horas, segundo a universidade, e somam 9.447.239 casos de Covid-19 desde o começo da pandemia. Atualmente, a situação mais difícil é verificada no norte e meio-oeste do país.

