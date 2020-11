Rio Grande do Sul Uruguaiana totaliza 33 mortes pelo coronavírus e tem recorde de infecções

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Cidade da Fronteira Oeste contabilizou 70 novos casos nesta quarta-feira Foto: Gabriela Barcellos/ASCOM/HSCCU Cidade da Fronteira Oeste contabilizou 70 novos casos nesta quarta-feira. (Foto: Gabriela Barcellos / ASCOM/HSCCU) Foto: Gabriela Barcellos/ASCOM/HSCCU

A Secretaria Municipal de Saúde registrou 70 novos casos de Covid-19 nesta quarta-feira (04) em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. Com a atualização, a maior desde o começo da pandemia, a cidade totaliza 1868 casos confirmados, sendo 191 ativos e 589 pessoas em isolamento domiciliar monitorado.

De acordo com a administração da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, a cidade chegou ao 33º óbito pela doença na noite desta quarta-feira.

A vítima foi uma senhora de 69 anos, internada há 20 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) especializada da instituição e que fazia uso de ventilação mecânica.

