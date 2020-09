Trump prometeu uma vitória total sobre a pandemia graças à concepção, ainda este ano, de centenas de milhões de doses de vacina que seriam rapidamente disponibilizadas.

Corrida

As doses do projeto da Novavax, que acaba de começar os testes da fase 2, poderiam ser entregues no segundo trimestre de 2021 se sua eficácia for comprovada.

O governo de Donald Trump anunciou no começo de julho ter feito um acordo de 1,6 milhão de dólares com a Novavax pelo seu projeto de vacina, o que garantiria aos Estados Unidos a prioridade nas primeiras 100 milhões de doses produzidas.