O Facebook anunciou uma atualização para suas diretrizes de conteúdo, mais especificamente sobre as recomendações sobre páginas e usuários que a rede social e o Instagram fazem aos seus usuários. Essas regras abordam quais postagens e criadores devem aparecer para as pessoas em suas pesquisas.

Divulgadas por meio de um post no blog oficial do Facebook, as diretrizes compartilhadas agora não detalham todas as regras, mas exibem, por exemplo, que tipo de postagens o Facebook vai bloquear ativamente para que não apareçam em nenhuma pesquisa.

Em comunicado, Guy Rosen, vice-presidente e responsável pelo departamento de integridade do Facebook, observa que as sugestões são personalizadas, tendo como base o conteúdo em que você expressou interesse e nas ações que realiza nos aplicativos da empresa, mas não oferece detalhes específicos.

De acordo com o Facebook, as postagens bloqueadas e combatidas giram em torno de cinco padrões: Automutilação, suicídio ou distúrbios alimentares; Conteúdo que pode retratar violência, como pessoas lutando; Conteúdo que pode ser sexualmente explícito ou sugestivo, como fotos de pessoas com roupas transparentes; Conteúdo que promove o uso de produtos como tabaco, cigarros eletrônicos ou remédios; Conteúdo compartilhado por qualquer conta ou entidade não recomendável.

Vale lembrar que tanto o Facebook quanto o Instagram fazem uso das mesmas diretrizes de conteúdo desde 2016. Essa foi a primeira vez, no entanto, que a empresa tornou públicas algumas dessas regras internas.

Bug

Um “bug” ocorrido na noite no último dia 26 fez com que algumas pessoas vissem imagens pornográficas em postagens e anúncios públicos do Facebook e também no Instagram.

Diversas empresas e veículos de comunicação tiveram seus posts alterados. Essas imagens erradas não apareciam para todos os leitores e não eram vistas pelos administradores da página.

A empresa informou que o problema foi corrigido no dia seguinte e que todas as imagens questionáveis tinham sido removidas.

Segundo o Facebook, a falha aconteceu após a companhia fazer, ainda na quarta, uma alteração de código no sistema que armazena as imagens da rede, chamadas de imagens de cache.

“A imagem em cache substituta foi atribuída aleatoriamente, sem envolvimento humano e, infelizmente, algumas incluíram conteúdo questionável e que viola nossas políticas”, afirmou a empresa.