Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2022

Os cassinos online são uma nova maneira de entretenimento no conforto do lar Foto: Divulgação Os cassinos online são uma nova maneira de entretenimento no conforto do lar. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Embora existam muitos videogames para todas as idades e gostos, há cada vez mais interesse no cassino online. Acontece que, hoje em dia, são muitas as opções de jogos que divertem e que possibilitam também apostar e ganhar um dinheiro real.

No passado, quando a internet não era o que é hoje, os jogadores iam aos cassinos e era lá que apostavam com total liberdade nas mesas de jogo. Há algumas décadas, os ricos herdeiros costumavam jogar as suas fortunas milionárias nas mesas de roleta e de pôquer.

O ambiente no cassino era como em um filme, todos dilapidando o dinheiro sem importar o resultado: o importante era a própria diversão de apostar. Ninguém pensava nem imaginava naquela época que logo viria um cassino online que proporcionaria a mesma diversão.

O avanço tecnológico permitiu que as pessoas possam jogar qualquer tipo de jogo no computador e, posteriormente, também num tablete, notebook ou smartphone. Mas os jogos de azar proporcionam, além da diversão, um misto de incerteza e adrenalina, o que torna as apostas um entretenimento muito especial.

Quais são os jogos mais escolhidos para as apostas online?

Nos cassinos online, há uma grande variedade de jogos para escolher. Tudo depende do gosto, das preferências do jogador e do tempo que quer dedicar a esse entretenimento. O importante é conhecer cada jogo para poder definir as suas preferências.

A Roleta

Sem dúvida alguma, é um dos jogos mais procurados não só nos cassinos online, mas também nos cassinos físicos. O jogo consta de uma mesa que tem 36 números vermelhos e pretos e o zero, que é da cor verde. Há diversas opções de apostas, por exemplo: cor, número, par ou ímpar e coluna.

O jogador só pode apostar até o momento em que o crupiê lança a bola com a roleta em movimento. A aposta vencedora é o número onde a bola acaba caindo.

O Pôquer

O pôquer que é jogado hoje em dia é aquele em que cada jogador recebe duas cartas do baralho. Outras cinco são colocadas na mesa de jogo, viradas para cima, e podem ser usadas por qualquer jogador. Isso quer dizer que cada um dos jogadores pode encontrar a melhor combinação de 5 cartas entre as 2 que recebeu e outras 3 que estão na mesa. Cada tipo de combinação de cartas tem um valor determinado. O jogador – ou jogadores – que achar que não tem nenhuma possibilidade de ganhar a partida, pode se retirar da mesa. A outra opção de sair do jogo é quando o jogador não tem as fichas suficientes para poder igualar a aposta mais alta.

O Black Jack

Este jogo é muito popular e um dos preferidos em ambos os tipos de cassinos. Mesmo tendo muitas variações em diferentes países, o objetivo deste jogo é ganhar da casa. Como isso se torna possível? O jogador deve ter uma mão maior que tem que ser igual a 21 ou bem próxima, sem jamais superar esse número. O jogo começa quando o crupiê entrega duas cartas do baralho para cada jogador e duas para si mesmo. As cartas devem estar viradas para cima. Cada um dos jogadores pode escolher se quer mais uma carta ou se vai ficar com as que tem.

Os Caça-níqueis

Este é um dos jogos mais populares no mundo todo. Também conhecidos como slots, existem diversas variedades deste jogo e todas elas proporcionam boas oportunidades de entretenimento e diversão. Acontece que é um jogo muito fácil de entender para poder apostar à vontade. É simples: para poder ganhar, é necessário conseguir combinações que sejam exatamente iguais. No entanto, por mais fácil que seja jogar nos caça-níqueis, ganhar não é tão fácil assim, porque o fator determinante para isso é a sorte!

