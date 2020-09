Brasil Os pedidos de seguro-desemprego no País caem para 463 mil em agosto, o menor número desde dezembro

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











É o menor volume de solicitações desde dezembro, quando foram registradas 434.285. (Foto: Marcello Casal/EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de pedidos de seguro-desemprego caiu para 463.835 em agosto, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia. É o menor volume de solicitações desde dezembro, quando foram registradas 434.285.

Apesar da melhora mensal, o contingente de brasileiros que já precisou recorrer ao benefício neste ano ainda é recorde e chegou a 4.985.057 milhões, alta de 7,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o número foi de 4,635 milhões.

Segundo o Ministério da Economia, o dado de agosto é 18,2% menor que o registrado no mesmo mês do ano passado. Em relação a julho, a queda foi de 18,7%. A pasta informou que não há represamento de pedidos, o que poderia influenciar o menor volume de solicitações.

Os dados do seguro-desemprego ajudam a medir a temperatura do mercado de trabalho formal, já que apenas trabalhadores com carteira assinada têm direito ao auxílio. Dados mais amplos do mercado de trabalho, divulgados pelo IBGE, que incluem também os informais, mostram que o desemprego ainda está em alta.

Segundo os números mais recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, a taxa de desemprego no país subiu para 13,1% em julho. Ao todo, 12,3 milhões de brasileiros estão sem emprego.

Empregos

Onde estão os empregos? Um levantamento de vagas do LinkedIn, rede social do mundo corporativo, entre junho e julho responde essa pergunta e mostra quais os empregos mais buscados no Brasil.

Na plataforma, as profissões nas áreas de tecnologia foram as mais quentes do período. A demanda já era alta antes da pandemia e as contratações de desenvolvedores, engenheiros e especialistas de TI continuaram durante a crise.

Startups e empresas de consultoria de tecnologia continuam abrindo vagas, aproveitando a facilidade de manter as entregas e produtividade desse tipo de serviço para contratar pessoas sem se limitar a localização.

A busca por engenheiros ou engenheiras de software foi a que mais cresceu no mês a mês analisado, com 627 vagas abertas no LinkedIn. Logo depois aparece o cargo de consultor de negócios, o único fora das carreiras de tecnologia e que cresceu quase duas vezes entre junho e julho. Com o trabalho se tornando mais remoto e digital, uma grande tendência para a área de recrutamento é a busca por oportunidades e talentos internacionais.

A rede social também fez um levantamento das habilidades mais buscadas pelas empresas, o que vale muito para as novas vagas abrindo agora no país e para as oportunidades pelo mundo. Elas são: Comunicação, gestão de negócios, resolução de problemas, ciências de dados, gestão de tecnologias de armazenamento de dados, suporte técnico, liderança, gerenciamento de projetos, aprendizado online e aprendizagem e desenvolvimento de funcionários.

Entre os requisitos clássicos de vagas que aparecem no topo, o destaque fica com a Ciência de Dados, uma das áreas de tecnologia que despontam dentro das empresas de reinventando. Na Exame. Academy, oferecemos o curso de Introdução a Data Science e Python em parceria com a Let’s Code.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil