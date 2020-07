Rio Grande do Sul Os próximos dias serão ainda mais frios no Rio Grande do Sul e a chuva deve voltar nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

Algumas áreas terão temperaturas negativas, mesmo com o dia ensolarado. (Foto: Agência Brasil)

O tempo fica mais seco no Rio Grande do Sul Nos próximos dias, entretanto as temperaturas continuarão em queda e há chance de geadas, mas a chuva só deve retornar na quinta-feira (16), com a propagação de novas áreas de instabilidade em todo o Estado. A previsão é do mais recente boletim epidemiológico Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural).

Nesta terça e quarta-feira (14 e 15 de julho), a presença de uma nova massa de ar frio e seco provoca o declínio acentuado nas temperaturas na maioria das regiões do mapa gaúcho. Em diversas áreas, os termômetros registrarão mínimas abaixo de 0ºC, mesmo com os dias ensolarados. Deve haver formação de geada.

Já para a sexta-feira feira, as projeção é de temperaturas subindo, devido aos ventos que passam a soprar do Quadrante-Norte. As máximas podem chegar a 25°C durante a tarde.

Chuva

Os volumes de chuva previstos até 15 de julho são inferiores ao registrados na semana anterior e devem oscilar entre 15 e 45 milímetros na maioria dos municípios. Somente na Fronteira-Oeste são esperados valores abaixo de 10 milímetros. No Planalto, Serra do Nordeste e Campos de Cima da Serra, por sua vez, os volumes oscilarão entre 50 e 65 milímetros.

Agronegócio

Elaborado pela Sepadr em parceria com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e o Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz) o Boletim Integrado Agrometeorológico 02/2020 também avalia as condições das culturas de trigo, cevada, banana e arroz, além da pesca artesanal.

Para conferir o conteúdo detalhado, basta acessar o site oficial do Palácio Piratini. O endereço virtual é www.estado.rs.gov.br.

(Marcello Campos)

