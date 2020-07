Geral Os russos abriram caminho para o presidente do país, Vladimir Putin, se manter no poder até o ano de 2036

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Putin, hoje com 67 anos, pode governar até os 83 anos. (Foto: Reprodução/Twitter/@KremlinRussia_E)

Os russos abriram caminho para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, se manter no poder até 2036 votando majoritariamente a favor de mudanças constitucionais que lhe permitirão concorrer a presidente duas vezes, mas críticos disseram que o resultado foi falsificado em escala industrial.

Os números oficiais publicados nesta quinta-feira (2), após a contagem de 100% das urnas, mostraram que o ex-agente do KGB, que comanda a Rússia há mais de duas décadas como presidente ou primeiro-ministro, venceu com facilidade a votação que lhe dá o direito de pleitear mais dois mandatos de seis anos quando o atual terminar em 2024.

Isto significa que Putin, hoje com 67 anos, pode governar até os 83 anos.

A Comissão Eleitoral Central disse que 77,9% dos votos contados no maior país do mundo apoiaram a alteração da Constituição. Só cerca de 21,2% votaram contra ela, segundo a entidade. O comparecimento foi de 65%.

Ella Pamfilova, chefe da comissão, disse que a votação foi transparente e que as autoridades fizeram tudo para garantir sua integridade.

O opositor político Alexei Navalny tinha uma opinião diferente, e classificou o pleito como um espetáculo ilegítimo e ilegal concebido para legalizar uma presidência vitalícia para Putin.

“Jamais reconheceremos este resultado”, disse Navalny a seus apoiadores em um vídeo.

Navalny disse que a oposição não protestará por ora devido à pandemia do novo coronavírus, mas que o fará com grandes números no outono se seus candidatos forem impedidos de participar de eleições regionais ou se seus resultados forem fraudados.

“O que Putin mais teme é a rua”, disse Navalny. “Ele… não irá embora até começarmos a ir às ruas às centenas de milhares e aos milhões.”

Os russos foram estimulados a apoiar a medida de empoderamento de Putin, descrita por críticos como um golpe constitucional, graças a sorteios de prêmios, como apartamentos, e uma campanha de anúncios ressaltando outras emendas constitucionais no mesmo pacote de reformas, como a proteção das pensões e uma proibição de fato ao casamento homossexual.

Pagamentos únicos equivalentes a 141 dólares foram transferidos aos cidadãos com filhos por ordem de Putin enquanto as pessoas iam para as seções eleitorais na quarta-feira, o último dia da votação realizada ao longo de sete dias para tentar limitar a propagação do vírus.

“Não li as emendas, para ser sincera”, disse a eleitora Lyudmila. “Que sentido faz votar, se já decidiram por você? É assim em nosso país – leia algo e vote. Eu votei.” As informações são da agência de notícias Reuters.

