Por Redação O Sul | 13 de março de 2023

A trama acompanha Evelyn, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos. Foto: Divulgação A trama acompanha Evelyn, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

“Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo” foi o grande vencedor do Oscar 2023, que aconteceu na noite de domingo (12). Além de ganhar como melhor filme, a produção ainda levou outras seis estatuetas.

A ficção científica venceu os prêmios de direção e roteiro original (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), atriz (Michelle Yeoh), montagem e ator e atriz coadjuvantes (Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis).

O filme já era o mais indicado do ano, com 11.

Yeoh, ao ganhar por sua atuação como a dona de uma lavanderia que descobre ser a chave para salvar o multiverso, se tornou a primeira mulher não branca a vencer como melhor atriz desde Halle Berry (“A última ceia”), em 2001.

Outro destaque foi o alemão “Nada de novo no front”, que venceu nas categorias de filme internacional, fotografia, trilha sonora e design de produção.

Brendan Fraser foi escolhido como melhor ator por sua atuação em “A baleia”, como o professor obeso que tenta se reaproximar da filha ao perceber que sua vida pode estar próxima do fim. O filme venceu ainda como melhor maquiagem e penteados.

Na categoria de roteiro adaptado, a vencedora foi a diretora de “Entre mulheres”, Sarah Polley.

Em um ano com sucessos de bilheteria entre os indicados a melhor filme, “Top Gun: Maverick” ganhou como melhor som e “Avatar: O caminho da água” foi escolhido como melhor efeitos especiais.

“Pantera Negra: Wakanda para sempre” venceu na categoria de figurino. “Navalny” foi o documentário da noite. “Pinóquio por Guillermo del Toro” levou a estatueta de animação.

Com as vitórias de “Tudo em todo o lugar ao mesmo tempo”, concorrentes fortes com múltiplas indicações passaram a noite em branco. Entre eles estão “Os banshees de Inisherin”, “Elvis”, “Os Fabelmans” e “Tár”.

A última vez em que um filme ganhou sete prêmios foi em 2014. Naquele ano, “Gravidade” levou o mesmo número de estatuetas, mas não na categoria principal (que foi para “12 anos de escravidão”).

A noite ainda foi marcada pelos shows das indicadas a canção original, Lady Gaga (“Top Gun: Maverick”) e Rihanna (“Pantera Negra: Wakanda para sempre”), que perderam para M.M. Keeravaani e Chandrabose, de “RRR”.

O tapa dado por Will Smith em Chris Rock em 2022 foi o assunto mais lembrado do evento, em especial pelo apresentador, Jimmy Kimmel, que fez piadas com o incidente da edição passada na abertura e ao longo da premiação.

