Deputado Osmar Terra é internado em Porto Alegre para tratamento contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Diagnosticado com o vírus, o parlamentar informou que está passando por exames Foto: Divulgação

O deputado federal Osmar Terra (MDB) deu entrada no Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, neste domingo (22), para tratamento contra a Covid-19.

Diagnosticado com o vírus, o parlamentar informou que está passando por exames. “Estou fazendo exames de avaliação e fisioterapia complementar no tratamento da Covid-19, no Hospital da PUC-RS, visando acelerar volta ao trabalho o mais breve possível”, comunicou por meio de sua rede social.

Em 13 de novembro, quando comunicou que testou positivo para Covid-19, o deputado federal afirmou que deu início ao “tratamento precoce com hidroxicloroquina e ivermectina”, mesmo sem comprovação científica da eficácia dos medicamentos contra a doença.

Ex-ministro da Cidadania do governo Jair Bolsonaro, Osmar Terra foi um forte crítico ao distanciamento social desde o início da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ele foi dispensado do cargo pelo presidente em fevereiro deste ano.

Segundo o colunista Igor Gadelha, Terra procurou o hospital neste domingo após sentir sintomas como falta de ar. O parlamentar tem 70 anos de idade, o que o coloca no grupo de risco. A expectativa de interlocutores do ex-ministro é de que ele deixe o hospital já nesta terça-feira (24).

