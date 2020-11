Porto Alegre Grávida e homem são executados a tiros na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Dois ciclistas atiraram contra as vítimas que estavam num carro com placas de Santa Catarina Foto: Divulgação/BM Dois ciclistas atiraram contra as vítimas que estavam num carro com placas de Santa Catarina. (Foto: Divulgação/BM) Foto: Divulgação/BM

Um homem e uma mulher grávida foram executados a tiros, na noite deste domingo (22) na zona Norte de Porto Alegre. A dupla foi alvejada dentro de um carro no bairro Vila Farrapos.

Conforme a polícia, o veículo, um Peugeot 206 com placas de Santa Catarina, estava parado debaixo de um poste quando duas bicicletas se aproximaram. Ambos os ciclistas efetuaram disparos e fugiram do local.

O Samu chegou a ser acionado para prestar socorro, mas as duas vítimas já estavam mortas. Foi feita uma tentativa de salvar a criança, mas esta também não resistiu. Não há informações sobre as motivações do crime e a identidade dos mortos não foi revelada até o momento.

