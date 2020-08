A melodia da trompa, do trompete, do trombone e da tuba fizeram parte dos mais diversos períodos da história da música. Do barroco do século XVII ao surgimento do blues, no início do século XX, músicos da OSPA (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre) apresentam um repertório diversificado pela 18ª edição do OSPA Live. Neste sábado (29), às 17h, o projeto online da orquestra destaca Canzona Bergamasca, de Samuel Scheidt (1587-1654), Quinteto de Metais No. 1 Op. 5 , de Victor Ewald (1860-1935), Suíte Monette, de José Ursicino da Silva ‘Mestre Duda’ (1935-), Killer Tango, de Sonny Kompanek (1943-), e Beale Street Blues, de William Christopher Handy (1873-1958).

A apresentação marca o encerramento da I Semana dos Metais, promovida pela Escola da OSPA, e conta com a apresentação de um quinteto, formado pelos professores do Conservatório Tiago Linck (trompete), Israel Oliveira (trompa), José Milton Vieira (trombone) e Wilthon Matos (tuba), além do instrumentista Elieser Fernandes Ribeiro (trompete). O recital é transmitido ao vivo, pelo canal do YouTube da orquestra, diretamente da Casa da OSPA. A direção artística é do maestro Evandro Matté.

Sobre o Repertório

Representante do emergente barroco alemão, Scheidt publicou Canzona Bergamasca em 1621, em meio à Guerra dos 30 anos, um conflito europeu entre católicos e protestantes. A obra se destaca por uma cadeia de elementos, marcada por ritmos vivos, contrastes e recapitulações. O quinteto de Ewald é considerado um dos únicos e mais extensos exemplos do repertório romântico; o russo integrou o Quarteto Belaieff, um dos mais importantes de São Petersburgo, que moldou a literatura padrão da época.

A Suíte de Maestro Duda, bem como o Tango de Kompanek, recorre a elementos intertextuais da música e da cultura popular contemporânea como aliados à composição da música de câmara. W.C. Handy é conhecido como expoente do blues e como um dos mais importantes representantes da música no início do século XX. Beale Street Blues homenageia o distrito de entretenimento de mesmo nome para a população afro-americana de Memphis, no Tennessee.

Sobre o OSPA Live

Projeto online da OSPA, busca conciliar isolamento social com cultura durante a pandemia do novo coronavírus. Aos sábados, às 17h, músicos da orquestra e convidados realizam recitais, em grupos de câmara, diretamente da Sala Sinfônica, na Casa da OSPA. As exibições são transmitidas ao vivo, através do canal do YouTube da orquestra, sem a presença física do público. Com direção artística de Evandro Matté, os eventos seguem criteriosamente todas as medidas de prevenção contra a Covid-19 adotadas pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Sobre a OSPA

A OSPA é uma das fundações vinculadas à Secretaria de Estado da Cultura (Sedac). Os concertos da Temporada 2020 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, por Banrisul, Alibem e Porto Alegre Airport. Os apoiadores da Temporada Artística são Sulgás e Sheraton Porto Alegre Hotel. A realização é da Fundação OSPA e Fundação Cultural Pablo Komlós.

Programa

Samuel Scheidt (1587-1654)

Canzona Bergamasca

Victor Ewald (1860-1935)

Quinteto de Metais No. 1 Op. 5

I. Moderato

II. Adagio non troppo lento

III. Allegro moderato

José Ursicino da Silva ‘Mestre Duda’ (1935-)

Suíte Monette

I. Ciranda

II. Balada

III. Valsa

IV. Boi Bumbá

Sonny Kompanek (1943-)

Killer Tango

William Christopher Handy (1873-1958)

Beale Street Blues

Apresentação

Elieser Fernandes Ribeiro (trompete)

Tiago Linck (trompete)

Israel Oliveira (trompa)

José Milton Vieira Leite Filho (trombone)

Wilthon Matos (tuba)

Evandro Matté (Direção Artística)