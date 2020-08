Fernanda Paes Leme compartilhou neste sábado (29) uma foto em que aparece abraçando seu afilhado Bless, filho de Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank. Na legenda, ela contou que o pequeno era fã de Chadwick Boseman, protagonista do filme Pantera Negra, da Marvel. Os astro faleceu sexta-feira vítima de um câncer de cólon.

“Esse foi o dia em que conheci meu afilhado, Bless. Esse foi o meu presente. O primeiro super-herói que ele ganhou. Pantera Negra virou uma referência para Bless e milhões de meninos ao redor do mundo. É muito triste a partida do Chadwick Boseman. Mas, onde estiver, ele deve estar muito orgulhoso do legado que deixou para toda uma geração. Wakanda Forever”, declarou a atriz.

A informação da morte do ator foi postada no perfil dele no Instagram, na noite de sexta-feira (28). “É com tristeza incomensurável que confirmamos o falecimento de Chadwick Boseman.⁣ Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon em estágio III em 2016 e lutou contra ele nos últimos 4 anos, enquanto progredia para o estágio IV. ⁣ Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe a você muitos dos filmes que você tanto ama”, dizia trecho do comunicado.

Após a notícia que pegou todos de surpresa, a internet foi inundada por homenagens ao astro. Celebridades, ativistas e fãs lamentaram e também se emocionaram com a morte precoce do ator que se tornou símbolo da luta contra o racismo.