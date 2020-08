Segundo filho de Simone, da dupla com Simaria, é uma menina

Simone anunciou sua gestação no início de agosto. (Foto: Reprodução/Youtube)

Simone anunciou sua gestação no início de agosto.

Simone, da dupla com Simaria, revelou em uma live em seu canal no Youtube na sexta-feira (28) que será mãe de uma menina. A sertaneja já é mãe de Henry, de seis anos. A pequena se chamará Maya

A novidade foi anunciada em uma transmissão ao vivo em comemoração à marca de dois milhões de seguidores na plataforma, que contou com as participações de dos humoristas Whindersson Nunes e Tirulipa.

Simone anunciou sua gestação no início de agosto. Esse é o segundo filho da cantora ao lado do empresário Kaká Diniz, com quem ela é casada.

O sexo da criança seria revelado em um live show junto com a irmã. Porém, o evento foi alterado após Simaria testar positivo para Covid-19 (Sars-Cov-2).